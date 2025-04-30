Путин заявил, что подумает о переименовании Волгограда в Сталинград

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность возвращения Волгограду исторического названия — Сталинград. Об этом он заявил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые» после визита в Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Глава государства подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься с учетом мнения жителей города.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал Путин.

Сталинград — это историческое название Волгограда. Город расположен на юге России. Название Сталинград он получил в 1925 году — в честь генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Иосифа Сталина. До этого город назывался Царьградом. В 1961 году его переименовали в Волгоград.

С июля 1942 по февраль 1943 года за город против фашистской Германии сражались советские герои. Эта битва стала одним из самых кровопролитных сражений в истории и важнейшим эпизодом Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом советского и российского народа.