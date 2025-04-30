Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом советского и российского народа

Президент РФ Владимир Путин назвал победу в Великой Отечественной войне (ВОВ) триумфом советского и российского народа. Об этом глава государства сообщил в ходе своего визита в Музей Победы на Поклонной горе в Москве в рамках марафона «Знание. Первые», передает ТАСС.

Российский президент отметил, что все народы СССР внесли общий вклад в разгром нацизма, но больше всего на алтарь победы положила РСФСР из-за своего размера.

«В советское время про этот праздник говорили часто словами из песни. Это праздник со слезами на глазах. <…>», — сказал Путин.

Российский президент также заявил сообщил, что память о подвиге защитников Отечества составляет одно из сутевых начал всего многонационального народа России.

Путин традиционно оказывает особое внимание празднованию Дня Победы, считая его одним из важнейших государственных праздников в стране. Он придает особое значение тому, чтобы память о героическом прошлом страны и подвиге советского народа были сохранены и уважительно отмечены.

Президент РФ неоднократно подчеркивал, что День Победы — это символ национальной гордости и единства, напоминание о ценности мира и необходимости беречь историческую правду.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал с информацией о праздновании Дня Победы в Москве и Московской области.