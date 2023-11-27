Путин заявил, что привыкшая доминировать группа стран практикует шантаж

Президент России Владимир Путин заявил, что страны, привыкшие к доминированию, приступили к практике шантажа. Эти замечания были сделаны им в рамках приветствия участников и гостей международного форума «Примаковские чтения», который проходит с 27 по 28 ноября в Москве.

Соответствующее заявление главы РФ было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Однако известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким «порядком, основанным на правилах», – следует из письма.

Путин подчеркнул, что подобная дестабилизирующая политика является причиной кризиса на Украине и обострения конфликта на Ближнем Востоке. Обращаясь к участникам форума, президент выразил мнение, что в свете текущей политической обстановки у них есть темы для размышлений и обсуждений.

Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» представляет собой платформу для обсуждения проблем мировой экономики, политики и безопасности. В форуме принимают участие ведущие представители как российских, так и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров.