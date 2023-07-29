Путин заявил что России действует в соответствии с уставом ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действия его страны полностью соответствуют уставу ООН и не нарушают его. Слова российского лидера передает издание РИА Новости .

На встрече с главами африканских делегаций Путин подчеркнул, что весь мир пытается обвинить Россию в нарушении устава ООН. Он возразил и заявил, что действия РФ не противоречат уставу и в полной мере ему соответствуют.

Президент также указал на то, что упомянутый устав должен уважаться и другими государствами. Он заявил, что наличие двойных стандартов и односторонних ограничений является недопустимым. Путин также указал на то, что страны не должны пытаться обеспечить свою безопасность с помощью других государств.