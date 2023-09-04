Путин заявил, что Россия будет поставлять зерно в бедные страны через Турцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять бедным странам зерно через Турцию. Об этом российский лидер сообщил по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух президентов прошла в понедельник, 4 сентября, в Сочи.

«В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны», – сказал Путин.

Путин и Эрдоган провели первые очные переговоры в 2023 году. Для турецкого президента визит в Россию стал первым после победы на выборах в мае. В рамках встречи стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах – экономики, политики, культуры. Также Путин и Эрдоган обсудили строительство газового хаба в Турции, для которой, как отметил ее президент, станет важным шагом.

Также Путин заявил, что Россия может вернуться к исполнению зерновой сделки в том случае, если ее требования будут исполняться.

Российский лидер после выхода РФ из черноморской инициативы заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку с сельхозпродукцией бедным государствам. Во время саммита «Россия – Африка» Путин заявил, что РФ в ближайшие время поставит зерно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике (ЮАР) и Эритреи.

18 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, которая была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – поставка беднейшим странам из Украины зерна. Как отмечал Путин, продукция не доходила до нуждающихся, а условия России неоднократно нарушались.