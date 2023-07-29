Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна не отказывалась от переговоров по конфликту с Украиной, и что РФ готова возобновить диалог. Слова Путина передает издание ТАСС .

Он сообщил, что Киев намеренно издал нормативную базу, запрещающую переговоры с РФ. Президент уточнил, что в отличие от Украины, Россия никогда не отказывалась выходить на диалог и всегда открыто говорила о своей готовности его продолжить.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что в данный момент проведение переговоров с Киевом не представляется возможным, но вины РФ в этом нет. Слуцкий указал на указ президента Украины Зеленского о запрете проведения переговоров с российским правительством.

1 июля Зеленский заявлял, что переговоры с РФ возможны только, если российская сторона отступит к своим признанным границам. Под границами он подразумевал те, что были актуальны в 1991 году, без учета присоединенных регионов и Крыма.