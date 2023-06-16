Президент России Владимир Путин заявил, что Россия постепенно слезает с «нефтяной иглы», и эта тенденция набирает обороты. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 14 июня.

«Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Вот, постепенно, эта тенденция набирает обороты», – сказал Путин.

Президент страны уточнил, что о динамике нефти и газа он сообщит позже, так как в этом вопросе есть моменты, на которые стоит обратить внимание.

В августе 2022 года Росстат отчитался о доле нефтегазовых доходов России. По данным ведомства, в первой половине прошедшего года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в общем объеме выросла до 45,5% – на 12 п.п. за год. По итогам первого квартала 2022 года доля нефтегазового сектора в ВВП достигла максимума за всю историю подсчета с 2017 года – 21,7%.

Под фразой «слезть с нефтяной иглы» подразумевается постепенный отказ от зависимости от этого ресурса в сфере экономики государства. Это значит, что доходы страны теперь по большей части не будут завесить от экспорта нефти.