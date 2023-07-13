Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только в том случае, если ее требования будут выполнены

Президент России Владимир Путин высказался о возможности продления зерновой сделки. В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину он в очередной раз напомнил, что РФ пойдет на встречу только тогда, когда ее условия начнут соблюдать.

«Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов. Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания», – сказал российский лидер.

Ранее Путин уже комментировал условия черноморской инициативы. Глава государства заявлял, что участие в этом соглашении России не имеет смысла, так как ее мнение не учитывается, а условия не соблюдаются. Кроме того, отмечал президент, зерно, которое предназначается для нуждающихся стран, оказывается в обеспеченных государствах.

13 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш отправил Путину письмо, в котором рассказал об улучшении условий зерновой сделки. Гуттереш выразил надежду на то, что эта договоренность будет сохранена.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Киевом и Москвой при посредничестве Анкары и ООН. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов. 17 мая российская сторона вновь продлила ее на 60 дней. Таким образом, действие черноморской инициативы истечет 17 июля.