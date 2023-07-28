Путин заявил, что Россия списала Африке долгов на сумму 23 миллиарда долларов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долгов на сумму 23 млрд долларов. Об этом российский лидер заявил во время выступления на экономическом форуме «Россия-Африка», который проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.

Также Путин сообщил, что Москва выделит еще 90 млн странам африканского континента на развитие, а также предоставит торговые преференции.

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что Африка становится новым центром силы, так как ее политическая и экономическая роль растет в «геометрической» прогрессии.

Саммит «Россия-Африка» стартовал с пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума. В ней принимали участие вместе с Путиным глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

Всего в форуме, отмечал пресс-секретарь президента России, принимают участие делегации из 49 африканских государств. Впервые форум «Россия-Африка» прошел в 2019 году в Сочи.

Ранее Песков сообщил, что западные страны оказывают давление на представителей африканских стран из-за участия в саммите в Санкт-Петербурге.