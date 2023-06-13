Путин заявил, что срочники также должны защищать свою Родину

Президент России Владимир Путина прокомментировал информацию о нахождении солдат срочной службы в Белгородской и Курской областях, а также о том, что они участвуют в отражении атак ВСУ.

Глава государства заявил во время встречи с российскими военкорами, что они должны также защищать свою Родину, несмотря на положение. Слова Путина цитируют РИА Новости.

«В Белгородской области, Курской, на тех территориях, где Вооруженные силы традиционно стоят, обеспечивают безопасность, конечно, они (срочники – ред.) там присутствуют, и значит они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество», – сказал Путин.

После начала специальной военной операции на Украине в СМИ появилась информация о том, что «срочники» участвуют в ней и находятся на территории соседнего государства. Позже Путин заявил, что этого не должно быть и поручил провести проверку.

В начале июня уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что три солдата-срочника погибли при обстреле Белгородской области. Еще семеро, по ее словам, получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще раньше военный корреспондент ВГТРК Александра Сладков сообщил, что в отражении атак в приграничных районах России участвуют солдаты-срочники. По его словам, тут их отправлял генерал Александр Лапин.