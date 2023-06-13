Путин заявил, что территориальные границы спецоперации зависят от украинского контрнаступления

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, от чего зависят территориальные границы специальной военной операции.

Во вторник, 13 июня, глава государства проводит встречу с российскими военными корреспондентами, которые освещают ход СВО. Слова Путина приводит РИА Новости.

«Это зависит от потенциала контрнаступления Украины, у нас есть несколько планов», – сказал президент.

Ранее российский лидер заявил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня. По его словам, оно носит масштабный характер, однако на фронте украинские военные не отличаются особыми результатами.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. К одним из главных ее целей Путин отнес защиту мирных жителей ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов со стороны ВСУ. В последствии эти территории, а также территории Запорожской и Херсонской областей, стали частью РФ.

Кроме того, президент страны заявлял, что целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства ни раз отмечал, что эти цели будут достигнуты.