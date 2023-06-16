Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у всех стран НАТО
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Президент России Владимир Путин прокомментировал требования западных стран сократить ядерный арсенал РФ.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства заявил, что Запад не дождется согласия России в этом вопросе.
«У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его – хрен им», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о передачи тактического ядерного оружия Союзному государству – Республике Беларусь. По словам российского лидера, об этом его попросил президент страны Александр Лукашенко.
В скором времени на территории Белоруссии завершиться строительство сооружения для хранения ядерного оружия. Ранее Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может носить ядерное оружие.
В феврале 2023 году Путин объявил, что приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Тогда глава государства объяснил это решение вынужденной мерой.