Путин заявил, что Украина и США отказываются от переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и страны НАТО отказываются вести переговоры по мирному урегулированию конфликта с Киевом. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на экономическом форуме «Россия-Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже на законодательном уровне закрепил запрет на переговоры с российской стороной.

«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров», – сказал Путин.

Также глава государства отметил, что Москва неоднократно проявляла инициативу по переговорам, но, подчеркнул Путин, Киев отказывался от них. Также российских лидер во время своего выступления выразил благодарность африканской стороне за свой вклад в урегулирование конфликта.

17 июня Путин провел встречу с африканской делегацией, которая прибыла в Россию для обсуждения возможности мирных переговоров с Украиной. Встреча прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Во главе делегации были руководители семи стран Африки, в том числе Замбии, Сенегала и Египта. Накануне эта же делегация провела встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее свой проект плана по урегулированию конфликта предлагали и в КНР.