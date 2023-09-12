Путин заявил, что украинские диверсанты признались в сотрудничестве с британцами

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские диверсанты признались в сотрудничестве с британскими инструкторами. Об этом глава государства сообщил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 12 сентября во Владивостоке.

«ДРГ из Украины должна была подорвать ЛЭП, это не первая такая попытка, на допросе они признались, что готовили их инструкторы из Англии», – сказал Путин.

В мае ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на более чем 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций. По данным ведомства, диверсанты планировали совершить преступление за несколько дней до празднования 9 мая.

Позже ФСБ сообщило, что что диверсанты приехали на территорию России из Польши уже со взрывчаткой. Их путь пролегал через Литву и Белоруссию.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Россия незамедлительно ответит в случае, если западные государства вмешаются в конфликт на Украине.