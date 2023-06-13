Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нет необходимости вводить особый режим или военное положение. Об этом глава государства сообщил на встрече с военными корреспондентами, которая проходит во вторник, 13 июня. Слова Путина приводит РИА Новости.

«В целом в стране вводить военное положение нет необходимости, надо работать по некоторым вопросам тщательнее», – сказал Путин.

Отдельно президент высказался о контрнаступлении ВСУ. По словам Путина, оно началось 4 июня и носит масштабный характер. Также глава государства отметил, что ни на одном из участков фронта у противника не было успехов.

Последний раз режим военного положения на территории современной России был введен в СССР в мае 1943 года во время Великой Отечественный войны.

Согласно Федеральному конституционному закону «О военном положении», под этим термином понимается комплекс экономических, политических, административных, военных и иных мер, направленных на создание условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.

В мае в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции из-за незаконного пересечения российской границы украинских ДРГ. Данный режим действовал с 22 по 23 мая. В ходе действий российских спецслужб и военных все диверсанты были разгромлены.

В феврале в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины был введен бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. В этом же месяце «желтый» уровень – ввели в Севастополе и отдельных районах Крыма, Краснодарского края, Воронежской, Курской и Брянской областях.