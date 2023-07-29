Путин заявил что Запад долго готовился к подрыву российской государственности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад уже давно планировал ведение гибридной войны с Россией, планируя ударить по ее мировой позиции и государственности. Соответствующее заявление он сделал на недавней встрече с лидерами африканской делегации по Украине. Слова Путина передает издание ТАСС .

Путин заявил, что эта проблема появилась не накануне, она была срежиссирована Западом, потратившим на подготовку этого противостояния очень много времени. По словам президента, Запад использует Украину, в своих целях. Путин также подчеркнул, что делает это заявление «с полным основанием».

Он также сообщил, что правительство РФ детально ознакомилась с африканским планом и относится к делегации серьезно и внимательно. Путин надеется, что африканская сторона хорошо понимает причины и суть всей ситуации.