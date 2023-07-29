Путин заявил что Запад долго готовился к подрыву российской государственности
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад уже давно планировал ведение гибридной войны с Россией, планируя ударить по ее мировой позиции и государственности. Соответствующее заявление он сделал на недавней встрече с лидерами африканской делегации по Украине. Слова Путина передает издание ТАСС.
Путин заявил, что эта проблема появилась не накануне, она была срежиссирована Западом, потратившим на подготовку этого противостояния очень много времени. По словам президента, Запад использует Украину, в своих целях. Путин также подчеркнул, что делает это заявление «с полным основанием».
Он также сообщил, что правительство РФ детально ознакомилась с африканским планом и относится к делегации серьезно и внимательно. Путин надеется, что африканская сторона хорошо понимает причины и суть всей ситуации.