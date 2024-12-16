Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты

Запад доводит Россию до красной черты, на что она обязана реагировать, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой», — сказал Путин.

Он отметил, что страны НАТО увеличивают свои военные бюджеты, формируя ударные группы у границ России. В частности, численность американских вооруженных сил в Европе превысила 100 тыс. человек.

НАТО также усиливает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проводит испытания ракетных систем. Соединенные Штаты работают над размещением высокоточных ударных средств с дальностью до 5,5 тыс. км в ближних зонах.

Путин указал, что США способствуют эскалации конфликта на Украине, продолжая поддерживать законный режим в Киеве деньгами и оружием, а также отправляя наемников и военных специалистов.

Также президент считает, что США навязывают миру свои изменчивые «правила», раз за разом интерпретируя их под свои нужды.

«Есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает… А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания», — сказал Путин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны, входящие в альянс, увеличить расходы на оборону.