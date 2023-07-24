Путин заявил, что Запад не выполнил ни одного условия зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада не выполнили ни одного условия по зерновой сделке в вопросах избавления экспорта от санкций и его поставки на мировой рынок. Статья президента, в которой он сделал соответствующее заявление была опубликована на сайте Кремля.

В ней Путин сообщил, что условия не были выполнены, и что Запад препятствует попытке передачи удобрений беднейшим странам со стороны РФ.

Президент сообщил, что из 262 тыс тонн продукции, было доставлено только 20 тысяч в Малави и 34 в Кению. Все остальные продовольствия остались в странах ЕС, отмечает Путин.

Он также указал на то, что при безвозмездной поставке продовольствий, не должно идти речи об ограничениях и санкциях.

По итогу президент заключил, что сделка потеряла смысл, и потому РФ выступила за ее прекращение.