Во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин отметил, что безопасность страны является для него высшим приоритетом, передает RT.

По словам Путина, Запад постоянно пытался навязать России свое видение ее роли в международной жизни.

Он отметил, что это навязываемое «место» в итоге могло бы привести к тому, что Россия окажется в числе второстепенных государств, выполняя лишь функцию сырьевого придатка и теряя значительную долю своего суверенитета.

В январе 2020-го года экс-глава МИД Украины Павел Климкин называл Украину сырьевым придатком. Такое определение Климкин дал Украине после оценки мониторингового отчета Еврокомиссии, касающегося нынешнего состояния торговли агропродукцией.

Климкин тогда порекомендовал Украине «заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы экспортировать не только сырье, но и пищу.