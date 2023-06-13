Путин заявил, что западные танки Bradley и Leopard прекрасно горят

Президент России Владимир Путин заявил, что поставленные Киеву танки Leopard и американские БМП Bradley, прекрасно горят. Об это глава государства заявил во время встречи с военными корреспондентами российских СМИ и блогеров, которая проходит во вторник, 13 июня.

Российский лидер отметил, что внутри бронетехники срабатывают боекомплекты. Слова Путина приводит РИА Новости.

«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», – заявил Путин.

В понедельник, 12 июня, Министерство обороны опубликовало видеоролик с захваченной западной техникой, применяемой ВСУ. Среди нее в том числе и оказались БМП Bradley и танки Leopard-2A6.

12 июня издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина потеряла как минимум половину танков Leopard 2, которые были переданы Киеву Финляндией. Всего же ВСУ получили от «партнера» шесть таких танков.

Ранее сообщалось, что 12 западных стран согласились передать Украине танки Leopard 2. Среди таких государств – Норвегия, Польша, Нидерланды, Дания и Испания.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Киеву свое вооружение, в том числе натовского образца. Никакой реакции от представителей таких государств не последовало.

Официальные лица, в том числе Путин, заявляли, что западная военная техника, предоставленная ВСУ, будет являться законной целью для России.