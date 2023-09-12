Путин заявил о беспрецедентном историческом уровне отношений РФ и КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и КНР вышли на беспрецедентный исторической уровень. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с заместителем премьера Госсовета Китая Чжаном Гоцином на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин отметил, что о таком уровне взаимоотношений в том числе свидетельствует и тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин после своего переизбрание посетил именно Россию. Слова Путина приводят РИА Новости.

«Это знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный исторический уровень. Как вы и сказали, будем продолжать эту работу совместную и дальше», – подчеркнул лидер государства.

Си Цзиньпин посетил Россию в марте 2023 года. Он встретился с Путиным как в официальной, так и в неофициальной форме. Российскому лидеру Си Цзиньпин представил мирный план урегулирования конфликта от китайской стороны.

VIII Восточный экономический форум стартовал 10 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Он продлится до 13 сентября.

Ранее Кремль сообщил, что Путин пригласил главу КНДР Ким Чен Ына. По информации СМИ, северокорейский лидер уже выехал в Россию, а стороны проведут встречу во Владивостоке.

Путин и Си Цзинпьпин накануне не приняли участие в саммите «Большой двадцатки», который проходил 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Вместо Путина РФ представлял глава МИД Сергей Лавров, а вместо Си Цзиньпина – премьер Госсовета Ли Цян.