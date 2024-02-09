Путин заявил о бессмысленности санкций против отраслей, в которых у РФ превосходство

Коллективный Запад осознает бессмысленность санкций в отношении отраслей, в которых у РФ имеется технологическое преимущество, и потому не вводит их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия в честь 300-летия РАН, передает Кремль .

Путин указал на то, что Запад даже не пробует вводить ограничения в сферах, в которых Россия имеет бесспорное преимущество. По словам президента, такими сферами являются, преимущественно, научные и технологические.

По той же причине страна должна оставаться сильной, самодостаточной и конкурентоспособной во всех «ключевых векторах прогресса», заявил он.

По мнению Путина, государство также должно стремиться к переходу на следующий рубеж в данной отрасли. Для этого нужно увеличивать количество уникальных компетенций и создавать равноправные научно-технологические альянсы, указал он.

Путин также подчеркнул, что все перечисленные им принципы будут закреплены в новой российской Стратегии научно-технологического развития. Накануне президент поручил в кратчайшие сроки подготовить указ об утверждении данного документа.