Президент России Владимир Путин заявил, что мирная инициатива урегулирования конфликта на Украине позволит вывести диалог между странами на дипломатический уровень.

Об этом глава государства рассказал в приветственном слове для участников «Примаковских чтений», которое 25 июня зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин понадеялся, что участники данного мероприятия обратят внимание на предложение российского государства и, в отличие от западных лидеров, оценят все положительные аспекты.

«Она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — подчеркнул Путин.

Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы начать мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, однако, подчеркивал президент, Киев самостоятельно на законодательном уровне запретил любые контакты с РФ.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.