Путин заявил о финансовой дыре в Роснано после бегства Чубайса
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Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, прокомментировал отъезд из России Анатолия Чубайса.
«Чубайс удрал, в Роснано идут сложные процессы, там большая финансовая дыра, может, он опасается уголовных дел из-за этого. Он в Израиле даже перешел на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я не знаю», – сказал президент России.
В 2022 году Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями из-за несогласия с началом СВО и уехал за границу. Сообщалось, что у него были проблемы со здоровьем
Чубайс возглавлял корпорацию Роснано в 2008-2020 гг.