Путин заявил о готовности размещать ядерное оружие в Белоруссии после 7-8 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова размещать ядерное оружие на территории Белоруссии после 7-8 июля. Об этом он сообщил во время неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Глава российского государства отметил, что на данный момент идет подготовка сооружений.

«7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент РФ также высоко оценил уровень сотрудничества с Белоруссией в рамках Договора о Союзном государстве. Путин отметил, что страны уверенно взаимодействуют в сфере безопасности.

В пятницу, 9 июня, Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидеры встретятся в резиденции Путина «Бочаров ручей».

В марте Путин сообщил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии по просьбе самой республики. Как тогда отметил российский лидер, Минск давно поднимал вопрос об этом. В начале апреля стартовало обучение белорусских экипажей работе с таким типов вооружения. В июле на территории соседнего государства должно завершиться строительство специальных сооружений для размещения ядерного оружия.