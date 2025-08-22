Путин заявил о готовности России к полному восстановлению отношений с США

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в возможности полномасштабного восстановления отношений с Соединенными Штатами, однако указал, что следующие шаги полностью зависят от Вашингтона и его западных партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин заявил о расчете России на полное восстановление диалога с Соединенными Штатами. По словам российского лидера, недавние шаги двух стран могут стать началом полномасштабного процесса по восстановлению отношений.

При этом президент четко обозначил позицию Москвы: дальнейшее развитие событий зависит не от Российской Федерации. Ключевая роль отводится западным партнерам, в первую очередь — США, которые связаны обязательствами в рамках различных альянсов, включая НАТО. Именно от американского руководства теперь ждут конкретных действий.

Путин выразил уверенность, что лидерские качества действующего президента США Дональда Трампа являются серьезной предпосылкой для успеха этого процесса. Российская сторона надеется, что позитивная динамика совместной работы сохранится и позволит вывести отношения двух держав на новый уровень.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп планирует пригласить Путина на ЧМ-2026 в США.