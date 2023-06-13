Путин заявил о готовности России выйти из зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия может выйти из зерновой сделки из-за несоблюдения условий соглашения. Об этом глава государства сообщил во время встречи с российскими военкорами, которую он проводит во вторник, в 13 июня.

«Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников», – заявил Путин.

Также российский лидер отметил, что РФ готова бескорыстно поставлять беднейшим странам зерно. Путин подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться с главами африканских государств отдельно.

17 мая Россия подтвердила продление «черноморской инициативы» еще на два месяца после того, как предыдущий срок – 60 дней (был одобрен в марте) истек.

Накануне этого турецкие СМИ, а в последствии и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили, что зерновая сделка будет продлена. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова тогда же сообщила, что подтверждает слова турецкого лидера.

Зерновая сделка, которую также называют продуктовой, была подписана 22 июня 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Ее главная цель – беспрепятственная поставка зерна в бедные страны. Турция и ООН взяли на себя обязательства контролировать выполнение этого соглашения.

«Черноморская инициатива» предусматривает создание коридоров в Черном море для вывоза украинской сельхозпродукции. Россия гарантировала не препятствовать движению украинских судов, а также получила возможность доставлять свои удобрения.

Несмотря на это, Киев не соблюдал соглашения, предусмотренные данным договором, и использовал морские коридоры для атаки российских кораблей в Севастополе.