Путин заявил о намерении России выйти на углеродную нейтральность до 2060 года

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата намерена выйти на углеродную нейтральность до 2060 года.

Об этом российский лидер заявил во время саммита G-20, в котором он принимает участие в онлайн-формате. Слова Путина приводят РИА Новости.

«Для этого используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов: и атомная энергетика, и гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии во всех секторах экономики», – сказал Путин.

Углеродная нейтральность представляет собой концепцию, цель которой – сокращение или полное компенсирование выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ (CO2), для достижения равновесия между эмиссиями и удалением углерода из атмосферы.

Ранее о том, что Россия идет по курсу достижения углеродной нейтральности, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он напомнил, что такую задачу до 2060 года поставил президент РФ. Как отметил Решетников, для этого уже принято базовое законодательство, а также создана соответствующая инфраструктура.