Путин заявил о необходимости изучения русского языка молодежью

Президент России Владимир Путин заявил, что изучение русского языка открывает перед молодежью перспективы. Об этом глава государства сообщил на съезде Общества русской словесности, который проходит 9 ноября.

Российский лидер отметил, что одним из ключевых приоритетов организации является повышение значимости русского языка и литературы, а также воспитание подрастающего поколения. Послание Путина перед участниками съезда зачитал его советник по вопросам культуры РФ Владимир Толстой.

«Один из ваших ключевых приоритетов – повышение значимости русского языка и литературы и воспитание подрастающего поколения. Ведь грамотное владение этими важнейшими гуманитарными дисциплинами открывает перед молодежью широкие перспективы, как для личностного, так и для профессионального становления», – говорится в заявлении Путина.

Ранее глава государства заявил, что некоторые страны пытаются расшатать традиционные ценности в государствах, которые входят в состав СНГ. По его словам, участникам союза необходимо противостоять вмешательству врагов.

Общество русской словесности было создано в марте 2016 года по решению Патриаршего совета по культуре. Его возглавляет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Главной целью организации объявлено состояние русского языка и литературы в школах.