Путин заявил о необходимости снятия с учителей лишней нагрузки

Президент России Владимир Путин заявил, что с учителей необходимо снимать лишнюю нагрузку. Об этом российский лидер заявил на заседании государственного совета, которое проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в среду, 27 декабря.

Заседание посвящено укреплению роли педагога и наставника. Слова Путина приводят РИА Новости.

«Речь опять о том, чтобы снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных творческих людей, выпускников профильных вузов», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что важными факторами для решения этого вопроса являются наставничество, содействие со стороны старших коллег, а также адресные меры поддержки.

Отдельно Путин сделал акцент на том, что работа учителей в России должна оплачиваться справедливо и по единым правилам. Путин поручил разработать комплексные меры системы оплаты труда педагогам.

Также в ходе заседания сообщил о необходимости поддержки детей и введения наставничества. Он призвал задействовать потенциал Сириуса и платформы «Россия – страна возможностей».

Ранее Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой глава оборонного ведомства рассказал об освобождении города Марьинка в ДНР. Также 25 декабря российский президент принял участие в торжественной церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях в Санкт-Петербурге.