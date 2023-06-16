Путин заявил о необходимости создать рабочие места в городах и селах России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания рабочих мест в каждом селе и городе региона страны. Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 14 июня.

«В каждом городе, поселке, регионе должна быть возможность найти работу. Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей. Несмотря на то, что в целом по стране она находится на историческом минимуме, все-таки в отдельных регионах она остается еще высокой», – отметил Путин.

Глава государства также отметил необходимость переподготовки кадров в России для того, чтобы граждане могли реализовать себя.

16 июня в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщил, что уровень безработицы в некоторых регионах страны превышает 10%. Такими данными поделился глава ведомства Антон Котяков в рамках ПМЭФ.

По словам Котякова, самый высокий уровень – отмечается в Республике Ингушетя. Там показетель составляет 27%. Ранее министр заявлял, что в целом уровень нетрудоустроенного населения в РФ находится на дольно низком уровне. По его данным, в России насчитывается около 2,5 млн безработных граждан.