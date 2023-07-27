Путин заявил о необходимости включения Африканского союза в G20 в качестве полноценного члена

Владимир Путин считает, что Африканский союз должен стать полноправным членом «большой двадцатки». Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Коморских островов Азали Ассумани, который в настоящее время является председателем Афросоюза.

Россия будет всемерно способствовать тому, чтобы Африка стала одной из ключевых фигур многополярного мира, отметил президент РФ. Москва будет поддерживать Афросоюз для его подключения в работе ведущих международных организаций.

Путин подчеркнул роль Афросоюза, который превратился в авторитетную региональную организацию, выстраивающую систему безопасности и экономические связи на континенте.