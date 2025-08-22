Путин заявил о переговорах с США по совместной разработке газовых месторождений на Аляске

Россия и США ведут переговоры о совместной работе в сфере сжиженного природного газа, в том числе и на Аляске. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Россия и США начали обсуждать возможность беспрецедентного сотрудничества в энергетической сфере. Как заявил Владимир Путин на встрече в Сарове, стороны изучают варианты совместной работы по производству сжиженного природного газа (СПГ), причем географию переговоров не ограничивают российской Арктикой — в числе потенциальных площадок фигурирует и Аляска.

Ключевым исполнителем с российской стороны может выступить «Новотек» — лидер отечественного рынка СПГ, обладающий критически важными технологиями сжижения и успешным опытом международной кооперации, в том числе в рамках проектов «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2».

Это заявление прозвучало на фоне растущей конкуренции на мировом рынке газа, где США являются крупнейшим экспортером СПГ, а Россия наращивает свои мощности. Реализация подобного проекта потребует снятия политических барьеров и серьезных инвестиций, но в случае успеха способна изменить логику поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечив более короткие и экономичные маршруты.

Ранее сообщалось о том, что Путин заявил о готовности России к полному восстановлению отношений с США.