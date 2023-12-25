Путин заявил о прогрессе в судостроительной отрасли РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что судостроительная отрасль страны находится на подъеме и выходит на серийное производство.

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 25 декабря, на торжественном мероприятии на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Его слова приводят РИА Новости. Также Путин поднял военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко».

«Ввод в состав флота новейших кораблей – еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроении», – заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работать над серийным производством и плановыми поставками в ВМФ современных кораблей. Также, заявил Путин, несколько судов на данный момент находятся на разных стадиях готовностях. В частности, глава государства рассказал о 13 малых ракетных кораблях и больше 50 других кораблях.

Фрегат «Адмирал Головко» – российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Свое название он получил в честь советского адмирала Арсения Головко. Строительство военного корабля началось в феврале 2012 года. В мае 2020 года фрегат был спущен на воду. 25 декабря корабль был принят на вооружение Северного флота России.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который также участвовал в торжественной церемонии поднятия флагов в Санкт-Петербурге. Вместе с президентом и главой оборонного ведомства в мероприятии принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.