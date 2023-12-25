Владимир Путин встретится с Сергеем Шойгу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 25 декабря пройдет встреча президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на заявление Дмитрия Пескова.

Издание уточняет, что российский президент посетит судостроительный завод «Северная верфь» в Северной столице, осмотрит системы вооружения на фрегате «адмирал Головко», после чего глава государства отдельно встретится с Сергеем Шойгу.

Вместе с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу в торжественной церемонии поднятия флага на фрегате примет участие и вице - премьер-министр российской промышленности Денис Мантуров.

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