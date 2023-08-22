Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин сообщил, что реальные доходы граждан в среднем выросли. Об этом российский лидер сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходит во вторник, 22 августа.

Глава государства подчеркнул, что заработные платны сотрудников бюджетной сферы и в целом – россиян, должны расти в разных регионах России.

«Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона – должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года», – сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что за первое полугодие 2023-го года средняя зарплата по экономике страны увеличилась на 4,2%. По словам Путина, одним из главных показателей эффективности управленческих команд является динамика средней зарплаты в России.

Ранее РИА Новости сообщили, что лидерами по заработной плате выше среднего уровня в РФ являются Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Самое низкое место в рейтинге заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

По информации Росстата среднемесячная начисленная заработная плата в России на март 2023 года составляла 63 260 рублей. В Московской области уровень средней заработной платы составляет 72 775 рублей.

Ранее Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 12% годовых. В регуляторе пояснили такое решение необходимостью вернуть инфляцию к 4% в 2024 году и сохранить ее стабильность.