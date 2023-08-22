Путин заявил о специальных трудностях, которые создают для России при поставках зерна

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ специально создают трудности при поставках зерна и удобрений нуждающимся странам. Об этом российский лидер заявил во время своего выступление в онлайн-формате на саммите БРИКС, который проходит в ЮАР.

По словам Путина, сложности в поставках российской продукции «лицемерно» объясняют проблемами на мировых рынках.

«Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам», – сказал Путин.

Он также отметил, что по итогам 2022 года экспорт российской зерновой продукции в Африку составил 11,5 млн тонн. По информации главы государства, за первые шесть месяцев 2023 года РФ экспортировала почти 10 млн тонн зерновых.

18 июля действие зерновой сделки официально прекратилось. Впервые соглашение было заключено между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН с целью беспрепятственной доставки украинского зерна по Черному морю. Для этого российская сторона разблокировала для украинских судов черноморские коридоры.

Путин ни раз отмечал неэффективность черноморской инициативы для российской стороны. По словам главы государства, РФ выполняла все условия соглашения, в то время как требования России не учитывали.

Саммит БРИКС стартовал 22 августа. От России на нем присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров.