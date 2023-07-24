Путин заявил о способности РФ заместить зерно из Украины

Президент РФ Путин заявил о способности государства заместить продовольствия из Украины как для продажи, так и на безвозмездной основе. Заявление российский лидер сделал в своей статье, опубликованной на интернет-ресурсе Кремля.

Путин заявил, что РФ может заменить украинские продовольствия и сообщил, что этот год снова обещает стать рекордным по количеству урожая в стране.

Президент также сообщил о том, что страны Запада не выполнили ни одного условия сделки. Запад не вывел российские поставки из-под ограничений, несмотря на тот факт, что они вывозились РФ на благотворительной основе.

Россия официально объявила о выходе из сделки 17 июля. После этого российский МИД сообщил о том, что работает над составлением других маршрутов для поставок продовольствий беднейшим странам.