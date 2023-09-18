Путин заявил о восстановлении доходов от нефти и газа

Президент России Владимир Путин сообщил, что доходы РФ от нефти и газа восстановились. Об этом глава государства заявил в ходе совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, которое проходит в понедельник, 18 сентября.

Российский лидер отметил, что рост бюджета от нефти и газа продолжается. Его слова приводят РИА Новости.

«Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост», – сказал Путин.

Во время своего выступления российский лидер также отметил, что РФ прошла этап восстановления в условиях санкционного давления и стабилизировала экономику.

В июне 2023 года Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о сокращении доходов от экспорта нефти и газа. По данным ведомства, в июне Россия получила на 1,5 млн долларов меньше (11,2%). Отмечалось, что этот показатель стал самым низким по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

В декабре 2022 года страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть. Сейчас цена за баррель нефти из РФ составляет 60 долларов.