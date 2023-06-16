Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости применять ядерное оружие. Об этом глава государства сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Атака ядерным оружием теоретически возможна, но в этом нет необходимости», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для России использование такого вида оружия будет возможным, если ее территориальной целостности и суверенитету будут угрожать.

Также в рамках форума Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у всех стран НАТО.

После начала специальной военной операции в 2022 году Путин поручил привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Тогда глава государства заявил, что такая мера связана с резкими «нападками» на Россию со стороны Североатлантического альянса.

Ранее Путин заявил, что Белоруссия попросила Россию поставить на ее территорию тактическое ядерное оружие. По словам главы российского государства, на территории соседней страны построят и восстановят необходимые для такого типа вооружений хранилище.