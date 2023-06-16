Путин заявил об отсутствии необходимости проверять бизнес, если он не связан с причинением вреда человеку

Президент России Владимир Путин заявил, что проверять бизнес, который не связан с причинением вреда человеку, нет необходимости. Таким мнением глава государства поделился во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 13 по 17 июня.

Российский лидер отметил, что в этом случае можно просто обойтись профилактическими мерами и мероприятиями.

«В прошлом году мы установили мораторий на плановые проверки всего бизнеса, а затем продлили его на текущий 2023 год. А для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года», – сказал Путин.

Также глава РФ отметил, что в 2022 году в стране провели 339 тысяч проверок бизнеса. Это на 20% меньше, чем было в 2020 году, когда по всей стране действовали коронавирусные ограничения. Также Путин отметил, что этот показатель меньше показателя 2019 года в пять раз.

Глава государства и ранее призывал отказаться от проверок бизнеса, который не связан с высокими рисками для здоровья человека. С такой же инициативой Путин выступил на прошлогоднем ПМЭФ.