Путин заявил об отсутствии ответственности Москвы за развязывание боевых действий
В ходе масштабной ежегодной пресс-конференции, объединенной с «Прямой линией», президент России Владимир Путин высказал официальную позицию страны в отношении ответственности за жертвы конфликта. Он прямо заявил, что Москва не возлагает на себя вину за гибель людей.
«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины», — заявил российский лидер.
Это заявление является частью последовательной позиции Кремля, который с 2014 года рассматривает события как внутренний украинский конфликт, спровоцированный, по его мнению, внешними силами. Путин связал начало активной фазы противостояния с государственным переворотом 2014 года, возложив, таким образом, ответственность за эскалацию на украинское руководство.