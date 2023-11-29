Немецкие граждане согласились финансировать Украину из-за того, что у их страны нет суверенитета. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова передает издание РИА Новости .

Путин напомнил, что немецкое общество согласилось с решением своего правительство о закрытии газопровода, через который в Польшу поставлялся российский газ. Он также заявил, что украинское правительство получает деньги от всей Европы, в том числе, и от Германии. По его словам, эти деньги Киев потом тратит на оружие и выплаты своим гражданам. Президент отметил, что в то же время, нужный им российский газ был перекрыт ими собственноручно.

«Немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — заявил Путин.

Российский лидера также заявил, что страны коллективного Запада обрывают связи с РФ и теряют возможность получить дешевые энергоносители. Они делают это либо собственноручно, либо с подачи Соединенных Штатов, заключил Путин.