Путин заявил об укреплении связей с КНР

Учения Вооруженных сил РФ и КНР проводятся на регулярной основе, а степень взаимодействия сторон повышается. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, его слова передает агентство РИА Новости .

Путин заявил, что США все чаще начинают втягивать третьи государства в процесс напряжения обстановки на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидер РФ убежден, что Соединенные Штаты стремятся развернуть на этой территории большое количество новых военно-политических альянсов для удовлетворения исключительно своих интересов.

Путин подчеркнул, что РФ и КНР реагируют на это со спокойствием и укрепляют оборону. Он заявил, что взаимодействия между странами постепенно повышаются.