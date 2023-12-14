Путин заявил об улучшении ситуации с количеством дронов у российских войск

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с дронами в ВС РФ в зоне спецоперации.

На пресс-конференции и прямой линии глава государства рассказал, что сейчас растет собственное производство данных аппаратов, некоторые из них также закупаются за границей частными лицами.

«Государство, министерство обороны, промышленность, конечно, активно работают», — подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в настоящее время группировка российских войск в зоне спецоперации составляет шестьсот семнадцать тысяч человек.