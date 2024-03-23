Контрагенты России в коллективном Западе в каждой ситуации трактуют все так, как это будет им выгодно. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Белград», передает информационное агентство ТАСС .

Как заявил президент, контрагенты РФ на территории Запада каждую ситуацию трактуют в свою пользу. В качестве доказательства он напомнил о бомбардировках в Югославии в 1999 году и провел аналогию с Украиной в 2014-м. Путин указал на то, что в обеих ситуациях коллективный Запад «перевернул» все в собственную пользу.

Президент РФ также указал на то, что Североатлантический альянс участвовал в военной акции на территории Европы без резолюции от Совбеза ООН.

После 2014 года на Украине также началась внутренняя гражданская война, в ходе которой проводились множественные западные операции, направленные против Донбасса, что длилось на протяжение 8 лет, заключил лидер России.