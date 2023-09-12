Путин заверил, что никакой деприватизации в России не будет

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что никакой деприватизации в России не будет. Об этом российский лидер сообщил во вторник, 12 сентября. Его слова приводят РИА Новости.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я вам могу точно сказать», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что в стране никто никого «кошмарить» не собирается, однако все должны соблюдать российское законодательство. Он заверил, что никого преследовать из-за того, что человек занимается бизнесом, не будут.

Путин отметил, что глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в курсе его позиции. Краснов, находящийся на мероприятии, в ответ кивнул головой.

Деприватизация – это процесс возврата помещения и не только, ранее полученного в порядке приватизации.

В августе 2023 году Генпрокуратура России подала иск против бизнесмена Андрея Мельниченко относительно компании «Сибэко». Иск, по информации РБК, относится к энергетическим активам, которые, как утверждает прокуратора, были куплены у структур бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова. В ведомстве считают, что Мельниченко нарушил законодательство о противодействии коррупции.