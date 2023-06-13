Путин заверил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема с обстрелами Белгородской области будет решена. Об этом глава государства заверил в ходе встречи с российскими военкорами, которая проходит во вторник, 13 июня. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться», – сказал Путин.

С начала специальной военной операции приграничные с Украиной регионы РФ часто подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Украинские военные используют беспилотники и ЗРК. В последнее время обострилась ситуация с обстрелом Шебекинского района и города Шебекино.

Эти территории на протяжении недели находятся под массированным обстрелом со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно в своих соцсетях сообщает о ситуации в регионе.

В воскресенье, 11 июня, под удар попал многоквартирный дом в Шебекино. За 10 июня украинцы выпустили по городу 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов.