Путин: жители ДНР и ЛНР показали пример, каким должен быть стержень у человека

Президент России Владимир Путин заявил, что жители ДНР и ЛНР показали пример того, каким должен быть стержень у человека. Об этом российский лидер заявил во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов РФ.

Он также поблагодарил специалистов из этой сферы, заявивши, что выборы всегда являются тяжелым периодом. Его слова приводят РИА Новости.

«В ДНР и ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у человек», – отметил Путин.

Во время встречи глава ЦИК Элла Пафмилова также выступила со словами поддержки регионам за проведение исторических выборов в военных условиях.

Единый день голосования в России прошел 10 сентября на всей территории страны. Выборы проходили в том числе в новых региона РФ – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Выборные кампании включали довыборы депутатов в Государственную думу РФ, выборы глав субъектов и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах Российской Федерации.