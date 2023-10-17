Только российский президент сумел понять корень разногласий между палестинцами и израильтянами. Это высоко подняло его авторитет в арабском мире.

У издания Arab News вышла статья, автор которой считает, что Владимир Путин снова сумел переиграть Запад. Он единственный из мировых лидеров, кто сумел указать на корень проблем в отношении между двумя конфликтующими народами.

«Это высоко оценила Лига арабских государств», - подчеркивается в статье.

Джамаль Рушди, официальный представитель Лиги, даже отметил крайне взвешенную позицию правительства России по этому поводу. Он назвал ее рациональной, в отличие от других руководителей стран. Автор статьи также заявил о полном провале Америки в деле урегулирования разногласий в этом регионе. Все попытки Соединенных Штатов не привели ни к каким успехам.